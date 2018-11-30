Хакеры украли данные полумиллиарда гостей крупнейшей сети отелей Marriott

На фоне сообщений о серии кибератак акции Marriott International упали на 6 процентов.

Хакеры получили несанкционированный доступ к базе данных около 500 миллионов гостей, которые бронировали номера в отелях сети Starwood Hotels, принадлежащей лидеру мирового гостиничного бизнеса Marriott International.

Об этом в пятницу, 30 ноября, сообщили в пресс-службе Marriott, передает Deutsche Welle.

Служба безопасности Marriott уведомила руководство о попытке несанкционированного доступа к базе данных бронирования Starwood в США 8 сентября. Внутреннее расследование с привлечением экспертов установило, что киберпреступники взломали базу еще в 2014 году, скопировали имеющиеся в ней данные, зашифровали их, а позднее предприняли попытку удалить продублированную информацию.

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Отмечается, что хакеры получили доступ к личным данным, адресам электронной почты, телефонным номерам и номерам паспортов приблизительно 327 миллионов постояльцев. Еще в целом ряде случаев речь шла о номерах банковских карт и сроках их действия, однако эти сведения были защищены с помощью специального шифрования, поэтому с точностью установить, были ли они взломаны, пока не удалось.

На фоне сообщений о серии кибератак акции Marriott International на мировых биржах упали на 6 процентов.

Напомним, гостиничная сеть Marriott была основана в 1993 году. Штаб-квартира расположена в США. Компания оказывает услуги управления более чем 4,4 тысячи гостиниц в 87 странах и регионах мира.

Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. основана в 1930 году. Штаб-квартира также расположена в США. Она управляет более чем 1,3 тысячи отелей в 100 странах мира. Штат компании насчитывает около 188 тысяч человек.