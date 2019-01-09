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Россия захватила часть Сирии, из которой США вывели свои войска

17:29, 09 января 2019
Мир
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Россия заняла территорию в Сирии, которую покинули США / Миністерство обороны РФ

Последние решили, что просто отдадут контроль над территориями после того, как президент Дональд Трамп объявил о решении вывести американских солдат из Сирии, пишет Newsweek.

В Министерстве обороны РФ быстро похвастались "добытым" регионом и опубликовали видео, на котором видно, как машины российской военной полиции едут по улицам на окраинах города Манбидж, расположеного на северо-востоке провинции Алеппо. С 2011 года, когда началась сирийская гражданская война, разные силы брали Манбидж под свой контроль. До недавнего времени он оставался на фронтом трех конкурирующих военных кампаний в Сирии.

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Однако, "Сирийские демократические силы" уступили свои позиции войскам режима Башара Асада, который поддерживают Россия и Иран. Оппозиционеры решили это сделать из-за страха начала наступления армии Турции после того, как США завершат вывод 2 тысяч своих солдат из Сирии.

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Теги: #США#Россия#война#Сирия