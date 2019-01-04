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США начали вывод своих войск из Сирии – Помпео

06:29, 04 января 2019
Мир
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Майк Помпео / REUTERS

В беседе с журналистом телеканала Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп "остается приверженным обеспечению стабильности на всем Ближнем Востоке".

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Трамп объявил о победе над боевиками "Исламского государства" в Сирии 19 декабря. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что из страны начали вывод американских войск.

Американские военнослужащие в Сирии преимущественно тренируют местные неправительственные военные формирования, которые ведут борьбу с ИГИЛ.

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Теги: #Сирия#войска#Майк Помпео