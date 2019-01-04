США начали вывод своих войск из Сирии – Помпео
06:29, 04 января 2019Мир
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Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о начале вывода американских войск из Сирии. Он добавил, что президент США Дональд Трамп "остается приверженным обеспечению стабильности на всем Ближнем Востоке".
Майк Помпео / REUTERS
США начали вывод своих войск из Сирии. Об этом 3 января заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу Newsmax.
В беседе с журналистом телеканала Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп "остается приверженным обеспечению стабильности на всем Ближнем Востоке".
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Трамп объявил о победе над боевиками "Исламского государства" в Сирии 19 декабря. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что из страны начали вывод американских войск.
Американские военнослужащие в Сирии преимущественно тренируют местные неправительственные военные формирования, которые ведут борьбу с ИГИЛ.
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