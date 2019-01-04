США начали вывод своих войск из Сирии – Помпео

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о начале вывода американских войск из Сирии. Он добавил, что президент США Дональд Трамп "остается приверженным обеспечению стабильности на всем Ближнем Востоке".

США начали вывод своих войск из Сирии. Об этом 3 января заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу Newsmax. В беседе с журналистом телеканала Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп "остается приверженным обеспечению стабильности на всем Ближнем Востоке". Читайте такжеМИД Германии выступил против размещения новых ядерных ракет в Европе Трамп объявил о победе над боевиками "Исламского государства" в Сирии 19 декабря. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что из страны начали вывод американских войск. Американские военнослужащие в Сирии преимущественно тренируют местные неправительственные военные формирования, которые ведут борьбу с ИГИЛ.

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