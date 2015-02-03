НАТО осудит подписание Москвой соглашений с Абхазией и Южной Осетией

Об этом накануне заседания министров обороны НАТО, которое состоится 5 февраля, сообщил высокопоставленный чиновник НАТО. Как известно, в рамках встречи министров НАТО состоится заседание Комиссии Грузия-НАТО.

"Министры осудят шаг, который был сделан Россией по углублению ползучей аннексии Абхазии и Южной Осетии и так называемое соглашение между Абхазией и Москвой. Например, вооруженные силы Абхазии имеют командование Москвы. Мы ожидаем, что аналогичное соглашение, даже еще хуже, будет подписано с Южной Осетией, которая пойдет дальше в интеграционных экономических, военных, социальных и культурных аспектах Южной Осетии с Россией. Мы ожидаем, что это произойдет в ближайшие недели, и союзники осуждают эти шаги", - сказал он.

Читайте такжеУкраина, НАТО, Евросоюз и Грузия не признают выборы в Южной ОсетииЧиновник НАТО сообщил, что с Тбилиси достигнута договоренность провести учения в этом году. "У нас будут периодические, но регулярные учения в Грузии, которые являются частью нашей программы", - добавил он.