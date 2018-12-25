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"Смерть Путина будет катализатором": журналист предрек России печальное будущее

05:19, 25 декабря 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

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Такое мнение высказал блогер и журналист Кирилл Сазонов, передает «Обозреватель». По его словам, сейчас Россия остается целой только благодаря усилиям президента Владимира Путина.

"И смерть Путина послужит катализатором. Потому что, с одной стороны, на Кавказе куча проблем. С другой стороны, Китай уже претендует на часть Сибири и вполне может ее захватить. Большие проблемы в Ингушетии и Чечне. Главное, чтобы нас не засыпало обломками этой башни, когда она начнет падать", – отметил Сазонов.

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Теги: #Кремль#Владимир Путин