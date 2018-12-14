Российский политик: люди в РФ наконец поняли, что именно им приходится платить за авантюры Путина

По словам политика, существующая четкая граница между российской властью и обществом, что мы не лезем в вашу жизнь, а вы не лезьте в политику, — уже начала размываться.

Россияне наконец понимают, что именно им приходится платить за войну, которую президент страны Владимир Путин ведет против Запада.

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Если раньше кремлевская конфронтация с западным миром не задевала российский народ, то сейчас из-за различных санкций они ощущают ее на своем личном кармане, написал в блоге на сайте «Обозреватель», российский оппозиционер Гарри Каспаров.

"Из-за санкций денег на все уже не хватает. Чтобы поддерживать внутриэлитный мир и своих ближайших сообщников, Путин должен забирать деньги из социальной сферы. И россияне наконец понимают, что именно им приходится платить за путинские авантюры. Хотя да, хорошо было взять Крым, мы стали крутыми, выглядим сильнее и поднимаемся с колен. Но вдруг до населения доходит, что конфронтация с Западом бьет по их уровню жизни. А с этим уже никто не согласен", — написал Каспаров.

По словам политика, существующая четкая граница между российской властью и обществом, что мы не лезем в вашу жизнь, а вы не лезьте в политику, — уже начала размываться.

"Если раньше люди не обращали внимания на потерю гражданских свобод, политические баталии, то теперь все это пришло в дом каждого россиянина. Силовой блок власти и бюрократия в целом разрослись настолько ужасно, что начали влезать в частную жизнь каждого. Мало того, они откровенно шарят по карманам людей и ограничивают социальные выплаты. Жить обычным россиянам становится трудно. Страна скатывается в откровенную архаику, мракобесие, и это тоже, мне кажется, людям не нравится", — считает оппозиционер.