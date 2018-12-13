«Устал есть человеческое мясо»: В ЮАР каннибал позволил бросить себя в тюрьму на всю жизнь

Мужчина пришел в отделение полиции с отрезанными человеческими конечностями в сумке и сдался.

В Южно-Африканской республике двух мужчин, обвиняемых в каннибализме, приговорили к пожизненному заключению за убийство. При этом, судья, который рассматривал дело, объявил их виновными в «самом отвратительном преступлении».

Об этом пишет The Guardian, добавляя, что суд признал виновными 33-летнего шамана Нино Мбата и его приспешника Лунгисани Магубане в убийстве женщины по имени Занеле Хлатшвайо.

Мбата сдался полиции сам. Он пришел в участок с сумкой, в которой лежали отрезанная человеческая рука и нога. Во время ареста он объяснил офицерам, что просто «устал есть человеческую плоть». Правоохранители не могли поверить в слова каннибала. Но Мбата отвел их домой, где лежали другие части человеческих тел.

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Впрочем, судья отказался признавать вину шамана в незаконном хранении найденных человеческих органов. Потому что фактически это обвинение дублирует то, которое касается самого факта убийства. Дело стало настоящим скандалом. Поэтому во время ее рассмотрения у здания суда собралась толпа, разъяренная жестоким убийством. Издание отмечает, что В ЮАР фактически нет закона, запрещающего каннибализм. Однако, глумление над трупами и завладение кусками человеческих тел – это уголовное преступление.