Нью-Йорк готовится к мощному снежному шторму

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что этот шторм может стать одним из самых сильных в истории города, передает Би-би-си.

Читайте такжеВ США из-за сильной метели на трассе столкнулись 18 автомобилей

Он попросил жителей, чтобы они не выходили из домов и приготовились к удару стихии.

Метеослужбы предупреждают, что в ближайшие сутки может выпасть до 60 см снега.

Некоторые авиарейсы в Нью-Йорке и Бостоне уже отменены.