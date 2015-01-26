Нью-Йорк готовится к мощному снежному шторму

10:40, 26 января 2015
Мир
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К северо-восточному побережью США с Атлантики приближается мощный снежный шторм.

REUTERS

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что этот шторм может стать одним из самых сильных в истории города, передает Би-би-си.

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Он попросил жителей, чтобы они не выходили из домов и приготовились к удару стихии.

Метеослужбы предупреждают, что в ближайшие сутки может выпасть до 60 см снега.

Некоторые авиарейсы в Нью-Йорке и Бостоне уже отменены.

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