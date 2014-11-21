В США уже десять человек стали жертвами снежной бури

По данным метеорологов, на северо-востоке США может еще выпасть 60-90 см снега. С момента начала снегопада, снежный покров составил около двух метров и пока метеорологи не видят прекращения выпадения осадков в ближайшие дни. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на Reuters.

Число жертв снегопада в штате Нью-Йорк выросло до десяти человек. Снежная буря полностью парализовала транспортное сообщение в регионе, во многих домах проваливаются крыши. Губернатором Эндрю Куома в нескольких округах штата был объявлен режим чрезвычайной ситуации, так как местные спасатели уже не справлялись и потребовались дополнительные силы и меры.

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Еще два дня назад, когда высота снежного покрова составляла полтора метра, метеорологи заявили, что подобное происходило 40 лет назад. Выпадении больше двух метров снега в течении нескольких суток пока зарегистрировано не было.

В начале февраля 2014 года выпавший снег в Японии привел к подобному коллапсу. Высота снежного покрова в Японии составляла только 27-45 см, в зависимости от города, но подобного японцы не наблюдали 45 лет. Снегопад нарушил транспортное сообщение и было отменено больше 200 авиарейсов.