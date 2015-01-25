Обама обещает усилить экономическое давление на Россию

Президент США Барак Обама заявил, что Вашингтон будет усиливать экономическое давление на Россию за ее действия в Украине и готов использовать все доступные возможности для прекращения военного конфликта на Донбассе. Об этом 25 января сообщает Дождь со ссылкой на Bloomberg.

Обама призвал сохранять единство США и Евросоюза по отношению к России в связи с возобновлением боевых действий на востоке Украины.

По словам Обамы, США не ставят перед собой цель ослабить экономику России. Однако глава государства подчеркнул, что поддержка сепаратистов со стороны России привела к нарушению перемирия.

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Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что 26 января состоится заседание глав МИД стран Евросоюза, на котором будет рассмотрено возможное усиление давления на Россию в связи с ситуацией на Донбассе.

Международное сообщество заинтересовано в том, чтобы «крупные страны не запугивали маленькие страны», подчеркнул американский лидер.