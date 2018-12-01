Разгон "желтых жилетов" в Париже: ранены 10 человек, арестованы более 60 демонстрантов

Акция протеста проходит на Елисейских полях, участники акции, одетые в желтые жилеты, требуют от президента Франции не повышать налоги на топливо.

В Париже во время акций протеста против повышения цен на топливо более 60 человек были арестованы, по крайней мере 10 человек получили ранения, в том числе трое полицейских.

Сообщает издание Le Figaro, ссылаясь на информацию парижской полиции.

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Сообщается, что было задержано более 60 человек.

"Арестовывают людей, которые кидают снаряды, несут оружие", - отметила пресс-секретарь штаб-квартиры полиции Парижа Иоганна Прамверт.

Акция протеста проходит на Елисейских полях, участники акции, одетые в желтые жилеты, требуют от президента Франции не повышать налоги на топливо, что приведет к росту цен с 1 января.

Также сообщается о применении полицией против демонстрантов водометов и слезоточивого газа.

Как сообщал УНИАН, во Франции с 17 ноября продолжаются акции против повышения цен на топливо, организованные инициативой "Желтые жилеты".

Протестное движение направлено против планов правительства продолжить повышение налогов на топливо в 2019 году. Участники акций заявляют, что повышение налога уже привело к росту цен на топливо до уровня, который не наблюдался с начала 2000-х годов. Сейчас один литр бензина А-95 во Франции стоит около двух евро.