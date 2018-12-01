Протесты "Желтых жилетов": в Париж стянули дополнительные силы полиции (фоторепортаж)

Против митингующих снова применили слезоточивый газ.

Парижская полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих, которые устроили акцию в Париже на Елисейских полях против повышения цен на топливо. В столицу Франции стягивают дополнительные силы правоохранителей.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Для обеспечения правопорядка во время третьей масштабной акции протеста, власть мобилизовала несколько тысяч полицейских.

По словам генерального секретаря полицейского союза Дениса Якоба, они обеспокоены из-за вероятных провокаций.

"Мы обеспокоены тем, что небольшие группы, которые не являются "желтыми жилетами", могут проникнуть на демонстрацию с целью борьбы с правоохранителями и бросить вызов государству", - заявил Якоб.

По данным чиновников, на улицы Парижа выведут около 5 тыс. полицейских и жандармов, в сравнении с 3 тыс. в прошлую субботу. Еще 5 тыс. правоохранителей будут работать на других акциях протеста.

Кроме того, Елисейские поля перекроют для движения 1 декабря, а пешеходы должны будут пройти через контрольно-пропускные пункты.

Агентство также добавило, что против демонстрантов в Париже правоохранители применили слезоточивый газ. Представительница полиции заявила, что 24 человек уже были арестованы.

Напомним, во Франции проходят массовые демонстрации против повышения цен на топливо. В результате протестов погибли двое активистов, еще 552 человека пострадали. Кроме того, полицейские арестовали мужчину, участника протестов "желтых жилетов", который с гранатой в руках требовал встречи с президентом страны Эммануэлем Макроном.