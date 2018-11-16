США тайно предъявили обвинение Ассанжу - СМИ

Суть обвинений, предъявленных Ассанжу в США, пока неизвестна, пишет Washington Post.

Основателю разоблачительной интернет-платформы WikiLeaks Джулиану Ассанжу тайно предъявили обвинения в США.

Об этом, как пишет DW, в пятницу, 16 ноября, сообщает издание Washington Post со ссылкой на судебные документы по другому делу.

Предполагается, что публикация данных относительно обвинения Ассанжу произошла ошибочно.В то же время, какие именно обвинения предъявлены Ассанжу, пока неизвестно.

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WikiLeaks опубликовал сотни тысяч секретных документов, касающихся, в частности, действий армии США во время войн в Ираке и Афганистане. Поэтому Ассанж предполагает, что в США ему могут предъявить обвинение в разглашении государственной тайны, максимальное наказание за которое - смертная казнь.

С 2012 года Ассанж укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне после того, как Швеция выписала европейский ордер на его задержание по делу об изнасиловании. Основатель WikiLeaks опасается, что его задержат в Великобритании, передадут шведским органам юстиции, что, в конечном итоге, приведет к его экстрадиции в США.

Между тем в конце октября Ассанж заявил, что и власти Эквадора намерены лишить его политического убежища и выдать США. По его словам Ассанжа, президент страны Ленин Морено принял уже решение, но еще не успел отдать соответствующее распоряжение. Сейчас Ассанж подал иск к правительству этой страны и оспаривает законность свода правил проживания в эквадорском посольстве. Так, новые правила требуют от Ассанжа оплачивать медицинские счета, телефонные звонки, регулярно кормить кота и убирать за ним. По словам основателя Wikileaks, новые правила свидетельствуют о том, что Эквадор планирует выдворить его.