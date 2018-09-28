Ассанж покинул должность главреда WikiLeaks из-за отсутствия интернета

При этом за Ассанжем в WikiLeaks сохранится руководящая должность издателя.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж покинул должность главного редактора, назначив на этот пост своего давнего соратника Кристина Храфнсона – исландского журналиста, который сотрудничает с изданием с 2010 года.

Как говорится в твиттере WikiLeaks, кадровая перестановка связана с тем, что Ассанж уже полгода остается без связи на территории посольства Эквадора в Лондоне, передает lb.ua.

В марте полпредство отключило ему интернет за нарушение соглашения. Оно запрещало Ассанжу писать в WikiLeaks сообщения, имеющие отношение к вмешательству в дела иностранных государств.

Храфнсон осудил ограничения, наложенные на Ассанжа, и пообещал продолжить "важную работу, основанную на идеалах WikiLeaks". При этом за Ассанжем в WikiLeaks сохранится руководящая должность издателя.

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Справка. Джулиан Ассанж - австралийский журналист, который основал в 2006 году организацию WikiLeaks, на сайте которой размещены секретные документы и материалы, разоблачающие разных мировых лидеров.

В 2010 году шведские правоохранительные органы обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании, и обратились к Великобритании с требованием об экстрадиции.

В 2012 году британский суд постановил арестовать и выдать Ассанжа Стокгольму. Тогда создатель WikiLeaks укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, получил убежище и не покидал его территорию в течение последних шести лет.

Сам Ассанж считает, что Швеция намерена выдать его США, где ему грозит пожизненное заключение за публикацию в WikiLeaks секретных документов.