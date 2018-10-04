Wall Street Journal: Индия покупает С-400 у России и ставит США перед сложным выбором

Вашингтону придется наказать Нью-Дели за нарушение санкций, хотя индийская поддержка нужна ему для сдерживания Китая.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в пятницу будет принимать в Нью-Дели российского автократа Владимира Путина.

И за одним из вопросов на их повестке дня будет очень пристально следить Вашингтон. А именно за планами Индии купить ракеты противовоздушной обороны С-400 у России.

Об этом пишет Wall Street Journal, напоминая, что США обложили санкциями всю оборонную промышленность России. Такая же участь ждет все страны, которые будут иметь с ней дело, согласно закону, принятому Конгрессом в прошлом году. Если Вашингтон введет санкции против Нью-Дели за покупку российского оружия, это может навредить его собственной Индо-тихоокеанской стратегии противостояния Китаю. В то же время, дать Индии поблажку и позволить ей потратить 5 миллиардов долларов на покупку оружия у России может означать, что пострадает американская кампания давления на агрессивный Кремль.

В прошлом месяце американский Минфин и Госдепартамент обложили санкциями «Департамент разработки оборудования» Китая, который разрабатывает оружие для китайской армии. Это было сделано после того, как Пекин купил у Москвы Су-25 и ракеты С-400. Чиновники говорили, что этот шаг должен был послать сигнал всем странам, которые тоже думают над покупкой российского оружия.

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Индия же, похоже, решила не прислушиваться к этому сигналу. Как ожидается, церемония подписания соглашения состоится во время визита Путина. Издание напоминает, что Россия уже давно стала главным источником военного оборудования и запчастей для Нью-Дели. А российское обслуживание оборонных систем критически важно для индийских военных нужд. С-400 остро нужны Индии для сдерживания соседей – Пакистана и Китая. Кроме того, соглашение может указывать на желание страны улучшить отношения с Россией. Они ухудшились на протяжении последних лет, когда Нью-Дели решил диверсифицировать закупки оружия, обратившись за оборудованием к США. В частности, индийская сторона купила американские вертолеты и патрульные самолеты.

Впрочем, чиновники в Нью-Дели надеются, что Вашингтон поймет отсутствие у них возможности просто сейчас разорвать отношения с Россией или позволить им оставаться в подвешенном состоянии. Однако, как заметил глава стратегических исследований Observer Research Foundation Харш Пант, введение санкций против Индии будут «сильно разрушительным».

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«Они восстановят старые споры и подозрения в Индии по поводу планов США. Вряд ли какое-то правительство в стране сможет сделать что-то существенное вместе с Америкой после этого», - пояснил Пант.

Вашингтон продвигает новые соглашения в сфере безопасности в Азии, которые ставят целью объединить силы Индии, Японии и Австралии в ответ на рост агрессивной позиции Китая в регионе. США и индийское правительство подписали два оборонительных пакта, которые позволяют использовать базы друг друга для ремонта и пополнения запасов. Кроме того, они дают Индии доступ к передовым американским технологиям в сфере военной связи. Индийские закупки американского военного оборудования в 2013-2017 годах выросли на 500% по сравнению с предыдущими пятью годами, согласно данным Стокгольмского института исследований международного мира.

Эксперт по индийско-американским отношениям Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Ричард Россов считает, что на этот раз США отступят и сделают поблажку для Индии из-за долгосрочных целей в сфере безопасности.

«Они слишком важны, чтобы этого не сделать. Хоть это будет и довольно больно», - сказал он.

В то же время эксперт добавил, что Индия может потерять доступ к американскому вооружению. Поскольку Вашингтон не хотел бы, чтобы американские технологии использовали вместе с российскими системами.