Франция заявила о непричастности к уничтожению российского Ил-20 в Сирии

Во французском Минобороны отрицают какую-либо причастность к этой атаке.

Министерство вооруженных сил Франции заявило о том, что французские военные не имеют отношения к инциденту с российским самолетом Ил-20 у побережья Сирии.

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Об этом сообщила газета France Soir со ссылкой на источник в оборонном ведомстве, передает segodnya.ua. "Французские вооруженные силы отрицают какую-либо причастность к этой атаке", - заявил представитель министерства вооруженных сил.

Как сообщал УНИАН, российский Ил-20 пропал с экранов радаров у берегов Сирии в ночь на вторник в момент, когда израильские войска наносили удары по сирийской территории. По данным Минобороны РФ, 17 сентября около 23:00 при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 км от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия". В это же время российские радиолокационные средства контроля воздушного пространства зафиксировали пуски ракет с находившегося в данном районе французского фрегата Auvergne.

Сегодня утром CNN со ссылкой на официального представителя США, знакомого с подробностями инцидента, сообщил, что разведчик Ил-20 был случайно сбит сирийской зенитной артиллерией после того, как по силам диктатора Башара Асада был нанесен ракетный удар со стороны Израиля.

Справка УНИАН, Ил-20 - советский военный самолет радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы, разработанный на базе пассажирского самолета Ил-18. Оборудован РЛС бокового обзора, ИК-сканером, оптическими датчиками, системой спутниковой связи для обмена данными в режиме реального времени. Производился с 1968 по 1976 годы.