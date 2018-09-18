По объектам режима Асада в сирийской провинции Латакия осуществили ракетные удары

По информации местных СМИ, главной целью ударов был Институт промышленных технологий.

В Сирии местные средства информации сообщили о ракетных ударах по нескольким объектам в приморской провинции Латакия, которую контролируют правительственные силы.

Как передает Радио Свобода, уведомление подтверждает и базирующееся в Лондоне Бюро наблюдения за правами человека, что имеет информаторов на местах событий в Сирии.

Государственное агентство SANA цитирует слова представителя военных о том, что ракеты ударили по городу Латакия, центру одноименной провинции, со стороны Средиземного моря и что сирийские средства противовоздушной обороны сбили несколько ракет».

Государственные средства информации сообщают о громких взрывах в Латакии и заявляют, что, вероятно, это ракетный удар Израиля.

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Государственный телеканал «Аль-Ихбария» передал, что главной целью ударов был Институт промышленных технологий.

Бюро наблюдения за правами человека, со своей стороны, заявляет, что целью ударов были склады боеприпасов при этом институте на восточной окраине города.

Ранее государственные средства массовой информации Сирии сообщали о еще одном вероятном израильском воздушном ударе по международному аэропорту Дамаска поздно вечером 15 сентября.

Израиль время от времени осуществляет воздушные удары по объектам в соседних государствах, в частности в Сирии, которые считает угрозой для себя, но крайне редко комментирует сообщения о таких ударах и не признает, что совершил их.