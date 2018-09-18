Во время ударов по режиму Асада в Сирии пропал самолет ВС РФ с 14 военными на борту

Судьба находившихся на борту военных неизвестна, командование российской авиабазы Хмеймим проводит поисково-спасательную операцию.

Над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии пропал российский военный самолет Ил-20, на борту которого находились 14 военнослужащих.

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Как передает DW.com, связь с ним потеряна в 23:00 по Киеву в понедельник, 17 сентября, сообщило министерство обороны РФ в ночь на 18 сентября.

Исчезнувший самолет возвращался на авиабазу Хмеймим. По данным российского ведомства, в момент пропажи Ил-20 совершались удары израильских ВВС по объектам в сирийской провинции Латакия.

"В то же время российскими радиолокационными средствами контроля воздушного пространства были зафиксированы пуски ракет с находившегося в данном районе французского фрегата Auvergne", - указали далее в Минобороны РФ.

Судьба находившихся на борту военных неизвестна, отмечается в сообщении. Командование российской авиабазы Хмеймим проводит поисково-спасательную операцию.