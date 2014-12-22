В Пакистане задержали подозреваемых в нападении на школу, где погибли 140 человек
01:12, 22 декабря 2014Мир
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Пакистанская полиция арестовала нескольких человек, которые могли быть связаны с нападением на школу в Пешаваре.
REUTERS
Об этом сообщил министр внутренних дел Пакистана Чоудри Нисар Али Хан, передает Русская служба Би-Би-Си.
В результате нападения боевиков погибли тогда более 140 человек, почти все – дети.
Министр не привел каких-либо подробностей задержания.
В воскресенье тысячи пакистанцев пришли к зданию школы, чтобы почтить память погибших.
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Напомним, премьер-министр Пакистана Наваз Шариф отменил мораторий на смертную казнь после нападения талибов на кадетскую школу в Пешаваре 16 декабря, жертвами которого стали более 140 человек.
Вслед за отменой моратория в пакистанских тюрьмах немедленно начали приводить в исполнение смертные приговоры.
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