В Пакистане задержали подозреваемых в нападении на школу, где погибли 140 человек

Об этом сообщил министр внутренних дел Пакистана Чоудри Нисар Али Хан, передает Русская служба Би-Би-Си.

В результате нападения боевиков погибли тогда более 140 человек, почти все – дети.

Министр не привел каких-либо подробностей задержания.

В воскресенье тысячи пакистанцев пришли к зданию школы, чтобы почтить память погибших.

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Напомним, премьер-министр Пакистана Наваз Шариф отменил мораторий на смертную казнь после нападения талибов на кадетскую школу в Пешаваре 16 декабря, жертвами которого стали более 140 человек.

Вслед за отменой моратория в пакистанских тюрьмах немедленно начали приводить в исполнение смертные приговоры.