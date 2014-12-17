В Пакистане отменят мораторий на смертную казнь из-за теракта в школе

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Боевики пакистанского крыла террористического движения "Талибан" во вторник захватили школу в Пешаваре на северо-западе Пакистана. В результате теракта погибли, предположительно, не менее 148 человек, большинство из которых – учащиеся.

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