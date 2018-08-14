Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 год: Украине выделят $250 миллионов

Общая сумма оборонного бюджета США составляет 716 миллиардов долларов, из них 250 миллионов выделят Украине.

В понедельник, 13 августа, президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год.

Общая сумма закона о “Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны” (NDAA) составляет 716 миллиардов долларов, сообщается на сайте Белого дома.

В числе затрат, которые предусмотрены бюджетом, указаны $250 млн для оборонной помощи Украины.

"Документом предусмотрено выделение Министерству обороны США 250 млн долларов для предоставления помощи с безопасности Украине, в том числе в виде летальных оборонительных вооружений. Искренне благодарны нашему ключевому стратегическому партнеру – Соединенным Штатам Америки за последовательную и действенную поддержку в борьбе с российской агрессией", - отметили в посольстве Украины в США на странице в Facebook.

Документ включает положения о продолжении сотрудничества с Украиной в вопросе кибербезопасности, который предусматривает помощь Киеву в усилении собственных возможностей по защите от кибератак, передает Голос Америки.

Также в разделе об "усилении сдерживание российской агрессии в Европе" говорится об усиленной безопасности помощи Украине и поддержки реформ оборонного сектора.

Проект бюджета-2019 закладывает "развитие и внедрение комплексной стратегии сотрудничества в области безопасности, которая объясняет и определяет приоритеты поддержки союзников и партнеров в Европе, включая Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Болгарию, Украину, Молдову и Грузию;" и "изучение возможности увеличить периодичность и масштаб проведения военных учений НАТО в Черном море с участием Украины и Грузии".

Характеризуя новый военный бюджет, президент США, выступая на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк подчеркнул, что речь идет о крупнейшем повышении расходов на оборону на протяжении десятилетий.

По словам Трампа, оборонный бюджет-2019 даст военным возможность победить в любом конфликте.

"NDAA также укрепляет нашу поддержку союзникам в Европе против российской агрессии, через предоставление финансирования для инициативы сдерживания в Европе. В противостоянии этим опасностям, мы знаем, что слабость – наиболее верный путь к конфликту и чрезвычайная мощность является самым определенным средством нашей обороны", - заявил Трамп.

По завершении выступления президент подписал законопроект об оборонном бюджете.

Документ, который подписал Трамп, был подготовлен сенатором-республиканцем Джоном Маккейном, и воплощает многие приоритеты Маккейна, в том числе жесткий подход к России.

Он предусматривает смягченные ограничения на правительственные контракты с китайскими телекоммуникационными гигантами ZTE и Huawei.

При этом законопроект усиливает полномочия Комитета по иностранным инвестициям, который определяет, представляют ли те или иные инвестиции угрозу для национальной безопасности. Считается, что эта мера направлена преимущественно против Китая.

Законопроект также предусматривает выделение 7,6 миллиарда долларов на строительство 77 истребителей F-35, производимых компанией Lockheed Martin.

Как сообщал УНИАН, на ранее проект бюджета США на 2019-й год на нужды национальной обороны поддержали Палата представителей и Сенат американского Конгресса. После этого в Белом доме заявили, что поддержат этот законопроект.

Сумма средств, которая выделяется Министерству обороны США для предоставления безопасности помощи Украине, определена в объеме 250 миллионов долларов. Из указанной суммы 50 миллионов долларов должно быть направлено на летальные виды вооружений.