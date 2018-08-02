Сенат США поддержал выделение Украине $250 миллионов, в том числе на летальные вооружения

Закон об оборонном бюджете США вступит в силу после подписи президентом США Дональдом Трампом.

Сенат США 1 августа поддержал проект бюджета на 2019 год на нужды национальной обороны. Документ предусматривает выделение 250 миллионов долларов на помощь Украине в сфере безопасности.

Об этом сообщает посольство Украины в США. В документ включены основные положения проекта “Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности”. Также подтверждается приверженность Вашингтона Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества Украины с НАТО.

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Кроме того, Государственному департаменту поручается представить в Конгресс доклад о состоянии сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности.

Закон об оборонном бюджете США вступит в силу после подписи президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе проект бюджета США на 2019-й год на нужды национальной обороны поддержала Палата представителей американского Конгресса. После этого в Белом доме заявили, что поддержат этот законопроект.

Сумма средств, которая выделяется Министерству обороны США для предоставления безопасности помощи Украине, определена в объеме 250 миллионов долларов. Из указанной суммы 50 миллионов долларов должно быть направлено на летальные виды вооружений.