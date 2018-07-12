Британия опубликовала стратегию выхода из Евросоюза

Лондон ожидает, что в результате «брексита» страна станет более сильной и сплоченной.

Правительство Великобритании опубликовало стратегию по «брекситу», в которой представлено видение будущих отношений с ЕС. Они, согласно документу, будут основаны на взаимной выгоде, уважаться будет как суверенитет Великобритании, так и независимость ЕС.

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«Мы покидаем ЕС, но остаемся в Европе», - говорится в документе.

Обоюдный доступ товаров к рынкам останется в силе, будут сохранены рабочие места, появятся новые возможности на рынке услуг, передает kommersant.ru со ссылкой на документ. Для этого Лондон предлагает установить зону свободной торговли.

Стратегию будущих взаимоотношений Великобритания и Евросоюз разработают этой осенью. Лондон ожидает, что в результате «брексита» страна станет более сильной и сплоченной.

Ранее свои посты покинули ключевые министры, отвечавших за процесс выхода из ЕС: 8 июля пост министра по делам «брексита» покинул Дэвид Дэвис, а на следующий день пост оставил глава МИДа Борис Джонсон. Оба они настаивали на более жестких соглашениях в сфере торговли и таможенного контроля.

Новый раунд переговоров с Евросоюзом стартует в начале следующей недели.