Туманное будущее Brexit: Туск впервые публично признал, что переговоры Британии и ЕС могут провалиться

Все британские газеты пишут, что будущее Brexit становится день ото дня все более туманным. Среди политиков и чиновников все чаще возникают разговоры о том, что же делать, если в установленные сроки не удастся достигнуть никаких официальных договоренностей между Британией и ЕС, передает Би-би-си.

Daily Telegraph рассказывает, что, после того как во вторник переговоры по "брекситу" были окончательно поставлены на паузу, Дональд Туск впервые публично признал, что переговорщики ЕС уже серьезно относятся к перспективе нулевого результата переговоров.

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По его мнению, если переговоры будут столь же медленно и малорезультативно продвигаться и дальше, сторонам придется задуматься, куда же все это приведет.

Критические стрелы летят и в Терезу Мэй. Financial Times пишет, что сторонники "брексита", в том числе бывший лидер Партии независимости Великобритании Найджел Фарадж, утверждают, что сама премьер-министр, проголосовавшая в свое время на референдуме за сохранение членства в ЕС, не верит в "брексит", из-за чего и тормозится весь процесс. Газеты отмечают, что Мэй ушла от ответа, как бы она, находясь на своей нынешней должности, проголосовала бы на новом референдуме.

FT напоминает, что в свое время малый энтузиазм по поводу собственного выбора на референдуме позволил ряду консерваторов-сторонников "брексита" поддержать ее на выборах лидера консервативной партии. Что же думает премьер-министр теперь и как бы она голосовала, выяснить не удалось.