Лондон надеется на гибкость ЕС в новом раунде переговоров по "брекситу"

Британский министр по вопросам "брексита" Дэвид Дэвис объявил, что Великобритания начнет завтра новый раунд переговоров с Евросоюзом по условиям выхода из него в конструктивном ключе и надеется, что обе стороны проявят гибкость и находчивость, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее коммюнике.

Читайте такжеВ Великобритании предупредили о прекращении свободного въезда граждан ЕС после Brexit«Мы хотим зафиксировать те моменты, по которым достигли согласия, начать обсуждение в тех областях, в которых наши мнения расходятся, и добиться прогресса по ряду вопросов... Мы хотим прийти к такой сделке, которая будет в высшей степени отвечать интересам как ЕС, так и Великобритании, как простых людей, так и предпринимателей во всей Европе»,- заявил Дэвис.

Несколько дней назад министерство по делам выхода Великобритании из ЕС представило уточненную позицию по переговорам о движении товаров и услуг после завершения официальных процедур «брексита» (в случае отсутствия соглашения о параметрах «развода» это произойдет автоматически в марте 2019 года). В частности, Лондон рассчитывает на сохранение доступа на рынки и поставщикам услуг - если они являются частью контракта на поставку. В Брюсселе занимают схожую позицию, однако до обсуждения доступа товаров настаивают на разрешении вопросов о компенсации в бюджет ЕС и о правах мигрантов.