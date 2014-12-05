Опрос: немцы поддерживают санкции против РФ, но не видят Украину в НАТО

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу телеканала ARD, передает DW.DE.

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По данным опроса, проведенного компанией Infratest dimap по заказу немецкого телеканала ARD (проект Deutschlandtrend), 61% респондентов положительно относятся к ужесточения политики в отношении Москвы.

Впрочем, большинство опрошенных сомневаются, что санкции Запада повлияют на действия России - такого мнения придерживаются 66%. Вместе с тем 54% в целом считают политику ограничений правильной.

Кроме этого, только каждый четвертый опрошенный (26%) одобряет присоединение Украины к НАТО. В то же время 40% отметили, что НАТО должно взять на себя больше ответственности в украинском конфликте. Три месяца назад такого мнения придерживались 56% респондентов.

Кроме того, за 3 месяца в обществе возросло понимание опасений России. 51% респондентов заявили, что могут понять, почему Россия видит угрозу в действиях Запада. По сравнению с сентябрем этот показатель вырос на 10%. Впрочем, общее отношение к России - хотя и несколько улучшилось, остается на низком уровне. Лишь 20% опрошенных считают, что Россия заслуживает доверия, а 76% - убеждены, что Москве доверять нельзя.

В рамках исследования было опрошено 1002 респондента, которые имеют право голоса.