ЕС и США хотят ужесточить санкции против сепаратистов

Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по результатам заседания Совета ЕС-США по энергетическим вопросам, которое состоялось сегодня в Брюсселе, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

"Оценивая нынешнюю ситуацию, мы сошлись во мнении о необходимости координировать применение соответствующих режимов санкций, ужесточая меры против сепаратистов, а также относительно политики непризнания, связанной с незаконной аннексией Крыма", - отмечается в заявлении.

Кроме того, Совет подтвердил, что должны уважаться территориальная целостность, независимость и суверенитет Украины, и подчеркнул "свою решимость помочь прекратить конфликт в восточной Украине и нарушение прав пострадавшего населения".

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Совет призвал все стороны "в полной мере быстро и без дальнейшего промедления выполнять Минские договоренности, и подчеркнул в этом контексте ответственность Российской Федерации". "Совет, в частности, призывает придерживаться режима прекращения огня, выведения всех незаконных и иностранных войск, наемников и военной техники, а также обеспечить безопасность украинско-российской границы под постоянным наблюдением ОБСЕ", - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. В результате более 4,3 тыс. граждан погибли, около 10 тысяч получили ранения, сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома.