Польский эксперт о выступлении Путина: "это речь императора, под которым валится трон"

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше высказал директор польско-украинского фонда PAUCI Ян Пэкло, комментируя сегодняшнее выступление Путина перед Федеральным собранием РФ.

"Это речь мужчины, не имеющего выхода. Он зашел слишком далеко, выступил с агрессией на европейскую страну, вызвал санкции, которые обвалили российскую экономику, привел к тому, что нет в мире народа, который бы ненавидели больше, чем российский", - сказал собеседник агентства.

По словам эксперта, Путин продолжает отстаивать свою точку зрения, что в последних событиях в Украине виновны США и Евросоюз, которые хотят развалить Российскую Федерацию.

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Однако, по мнению Пэкло, Путин уже осознает, что проигрывает и что ему немногие верят.

"Это не речь Адольфа Гитлера перед агрессией против Польши, это больше речь диктатора, который никого уже не может убедить в том, что он прав", - сказал Пэкло.

По его убеждению, в ближайшее время путем государственного переворота Путина могут отстранить от власти олигархи, которые больше всего пострадали от введенных Западом санкций.

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"Начинается постепенный развал империи, и в ближайшее время можем стать свидетелями ситуации, когда Путина отстранят от власти", - сказал эксперт.

Пэкло не исключил, что большинство россиян в ближайшее время могут кардинально изменить свою любовь к Путину на злобу из-за ухудшения условий жизни.

Он напомнил об обесценивании российского рубля и подорожании продуктов питания в России, а также обратил внимание на проблемы в отношениях с Беларусью.

"Это речь императора, под которым валится трон", - сказал Пэкло.