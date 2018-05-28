Польша готова заплатить до $2 миллиардов за создание военной базы США на своей территории

13:46, 28 мая 2018
Мир
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Реакции Вашингтона на документ пока нет / фото flickr.com/photos/lplewnia

Министерство обороны Польши предлагает Соединенным Штатам разместить на территории страны на постоянной основе бронетанковую дивизию, на создание американской военной базы страна готова выделить 1,5-2 миллиардов долларов.

Об этом сообщает портал Оnet. Министерство обороны подготовило документ «Предложение о постоянном присутствии США в Польше». Отмечается что документ является общедоступным. Как объясняет министерство, он было создано «в рамках мероприятий, направленных на углубление оборонного сотрудничества с США, включая увеличение присутствия американских войск в Польше».

Материал был отправлен в правительственные учреждения США, Конгресс и ведущие американские аналитические центры. Он содержит подробную информацию о проведенных польско-американских переговорах, включая финансовые предложения. «Польша обязалась внести 1,5-2 млрд долларов США для покрытия расходов на содействие размещению одной бронированной дивизии США или эквивалентных сил в Польше», - пишут авторы документа.

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Они также подсчитывают, как эти средства могут быть использованы - в том числе для строительства и обновления военной, коммуникационной и социальной инфраструктуры, которая будет служить как солдатам США, так и местным общинам.

Авторы документа описывают геополитический фон в Центральной и Восточной Европе и указывают на растущую угрозу со стороны России.

"В качестве примера, они вторглись в Грузию в 2008 году и в Украину в 2014 году. По их мнению, Кремль нарушил соглашение Россия-НАТО 1997 года", - сказано в сообщении.

Польская сторона также считает, что одной из главных горячих точек в регионе может быть так называемый "Сувалкский коридор". Это гипотетический сухопутный коридор длиной около 100 километров (60 миль), который мог бы соединить территорию Белоруссии с Калининградской областью России. В настоящее время по этой территории проходит граница Польши с Литвой.

"Радио Свобода" отмечает, что в документе говорится, что главная цель предложения – "сдерживание усилившейся и опасной позиции России, которая угрожает Европе". Сообщается, что базу могут разместить в "Сувалкском коридоре".

В приложении к документу в открытом доступе размещены карты с указанием возможных мест размещения базы, военных объектов, а также школ, больниц и других объектов инфраструктуры. Оппозиция подвергла подобное обращение с чувствительными данными резкой критике, заявив о "непрофессионализме" cоздателей документа. Кроме того, в разработке документа не участвовал МИД Польши.

Ранее сообщалось, что США перебрасывают в Восточную Европу тысячи танков.

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Теги: #США#НАТО#Россия#Польша#военная база США