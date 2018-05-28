Польша готова заплатить до $2 миллиардов за создание военной базы США на своей территории

Авторы документа описывают геополитический фон в Центральной и Восточной Европе и указывают на растущую угрозу со стороны России.

Министерство обороны Польши предлагает Соединенным Штатам разместить на территории страны на постоянной основе бронетанковую дивизию, на создание американской военной базы страна готова выделить 1,5-2 миллиардов долларов.

Об этом сообщает портал Оnet. Министерство обороны подготовило документ «Предложение о постоянном присутствии США в Польше». Отмечается что документ является общедоступным. Как объясняет министерство, он было создано «в рамках мероприятий, направленных на углубление оборонного сотрудничества с США, включая увеличение присутствия американских войск в Польше».

Материал был отправлен в правительственные учреждения США, Конгресс и ведущие американские аналитические центры. Он содержит подробную информацию о проведенных польско-американских переговорах, включая финансовые предложения. «Польша обязалась внести 1,5-2 млрд долларов США для покрытия расходов на содействие размещению одной бронированной дивизии США или эквивалентных сил в Польше», - пишут авторы документа.

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Они также подсчитывают, как эти средства могут быть использованы - в том числе для строительства и обновления военной, коммуникационной и социальной инфраструктуры, которая будет служить как солдатам США, так и местным общинам.

Авторы документа описывают геополитический фон в Центральной и Восточной Европе и указывают на растущую угрозу со стороны России.

"В качестве примера, они вторглись в Грузию в 2008 году и в Украину в 2014 году. По их мнению, Кремль нарушил соглашение Россия-НАТО 1997 года", - сказано в сообщении.

Польская сторона также считает, что одной из главных горячих точек в регионе может быть так называемый "Сувалкский коридор". Это гипотетический сухопутный коридор длиной около 100 километров (60 миль), который мог бы соединить территорию Белоруссии с Калининградской областью России. В настоящее время по этой территории проходит граница Польши с Литвой.

"Радио Свобода" отмечает, что в документе говорится, что главная цель предложения – "сдерживание усилившейся и опасной позиции России, которая угрожает Европе". Сообщается, что базу могут разместить в "Сувалкском коридоре".

В приложении к документу в открытом доступе размещены карты с указанием возможных мест размещения базы, военных объектов, а также школ, больниц и других объектов инфраструктуры. Оппозиция подвергла подобное обращение с чувствительными данными резкой критике, заявив о "непрофессионализме" cоздателей документа. Кроме того, в разработке документа не участвовал МИД Польши.

Ранее сообщалось, что США перебрасывают в Восточную Европу тысячи танков.