В Польше пять человек задержаны за разжигание польско-украинской вражды, среди них - россиянка
18:18, 20 мая 2018Мир
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В ближайшее время россиянку, которая, по данным польских спецслужб, находилась в стране с 2013 года, депортируют.
В Польше пять человек задержаны за разжигание польско-украинской вражды / фото Zaxid.net
В Польше задержаны пять человек за разжигание польско-украинской вражды.
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Как сообщает "Польское радио", среди задержанных, в частности, есть гражданка России Екатерина Ц.
Согласно сообщению, задержание проводило Агентство внутренней безопасности страны несколько дней назад.
В ближайшее время россиянку, которая, по данным польских спецслужб, находилась в стране с 2013 года, депортируют.
Также ей, как и еще четырем задержанным, будет запрещен въезд на территорию Республики Польша.
Задержанным инкриминируют участие в разжигании польско-украинской вражды, подрыв польского взгляда на историческую политику и подмену его российским, попытку "консолидировать пророссийские силы в Республике Польша" вокруг этих вопросов.
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