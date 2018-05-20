В Польше пять человек задержаны за разжигание польско-украинской вражды, среди них - россиянка

В ближайшее время россиянку, которая, по данным польских спецслужб, находилась в стране с 2013 года, депортируют.

В Польше задержаны пять человек за разжигание польско-украинской вражды.

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Как сообщает "Польское радио", среди задержанных, в частности, есть гражданка России Екатерина Ц.

Согласно сообщению, задержание проводило Агентство внутренней безопасности страны несколько дней назад.

В ближайшее время россиянку, которая, по данным польских спецслужб, находилась в стране с 2013 года, депортируют.

Также ей, как и еще четырем задержанным, будет запрещен въезд на территорию Республики Польша.

Задержанным инкриминируют участие в разжигании польско-украинской вражды, подрыв польского взгляда на историческую политику и подмену его российским, попытку "консолидировать пророссийские силы в Республике Польша" вокруг этих вопросов.