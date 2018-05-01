Польша начала председательство в Совбезе ООН

Двумя основными темами председательства Польши в Совбезе будут соблюдение международного права и защита гражданских лиц во время вооруженных конфликтов.

Польша начала председательство в Совете безопасности ООН.

Министр иностранных дел Яцек Чапутович заявил, что две основные темы председательства Польши в Совбезе - соблюдение международного права и защита гражданских лиц во время вооруженных конфликтов, сообщает "Польское радио".

«Это важные вопросы для всего международного сообщества. Сейчас мы видим, что нарушается международное право, особенно принцип неагрессивности или невмешательства во внутренние дела других стран, или невыполнение соглашений», - отметил министр.

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Он добавил, что у Польши будет также возможность представить свою позицию относительно агрессивных действий России.

Во время председательствования Польши в Совете безопасности ООН будет обсуждаться вопрос Сирии, конфликт на Ближнем Востоке, ситуация в Африке и санкции против Северной Кореи.

Польша в этом году стала непостоянным членом Совета безопасности ООН.