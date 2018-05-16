Страны ЕС и Иран согласовали действия для сохранения ядерного соглашения

Европейские страны-участники придерживаются единой позиции по ядерному соглашению с Тегераном.

Евросоюз, Великобритания, Франция и Германия согласовали общие действия для сохранения соглашения по иранской ядерной программе.

Об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом в Брюсселе, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

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Могерини отметила, что на встрече не было согласования юридических гарантий сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Стороны обсудили только практические экономические меры по поддержке соглашения, пояснила дипломат, добавив, что, в частности, есть договоренность начать работу по этому вопросу на уровне экспертов для выработки практических решений.

"Мы не согласовывали никакие гарантии в юридическом смысле. Речь шла о конкретных практических экономических мерах по поддержке этого соглашения. Главная цель на сегодня - спасти иранскую ядерную сделку и все ее аспекты", - сказала она.

Глава дипломатии ЕС пояснила, что речь идет поиске решения для сохранения экспорта нефти Ирана и сотрудничества в банковском секторе.

Федерика Могерини также подчеркнула, что европейские страны-участники "шестерки" международных посредников придерживаются единой позиции по ядерному соглашению с Тегераном.

Напомним, во вторник, 8 мая, Трамп объявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США еще пожалеют о решении выйти из ядерного соглашения, и Иран будет решительно противостоять давлению США с целью ограничить влияние Тегерана в регионе.

Трамп со времен избирательной кампании 2016 года резко критикует ядерное соглашение между Ираном и шестью ведущими государствами мира. Он обвиняет Иран в нарушении «духа» этого соглашения, потому что Иран поддерживает военизированные группировки на Среднем Востоке и продолжает реализовывать программу по разработке баллистических ракет.

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Ранее министры иностранных дел Германии, Франции и Великобритании призвали Трампа не выходить из многостороннего ядерного соглашения с Ираном.

Соглашение, подписанное в 2015 году во времена президентства в США Барака Обамы, предполагает резкое ограничение Тегераном его ядерной программы, чтобы предотвратить создание ядерного оружия. Международное сообщество в обмен отменяет санкции, введенные против Ирана из-за его ядерной программы. Соглашение не запрещает Ирану создание баллистических ракет, против чего выступают США. Вашингтон также, в отличие от других участников соглашения (его подписали с Ираном, кроме США, также Великобритания, Франция, Германия, Китай и Россия), свои санкции не отменил, а лишь каждые полгода продолжает «исключение» из их действия.