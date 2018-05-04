Литва узаконила альтернативное название Грузии - Сакартвело

Использовать другое название страны, близкое к грузинскому языку, просит Грузия, утверждает, что нынешнее является русифицированным.

Государственная комиссия по литовскому языку (ГКЛЯ) в четверг утвердила альтернативный вариант названия Грузии - Сакартвело.

Об этом сообщил BNS глава ГКЛЯ Аудрис Антанайтис, передает "Делфи". Ранее он отмечал, что вместе с новым названием будет утверждено, что грузинский народ может называться картвелами, а жители всей Грузии - сакартвелами.

Комиссия целый месяц консультировалась с посольством Грузии, которое передало и позицию грузинских языковедов. "Это уникальный жест со стороны Литовской Республики, приуроченный к столетию восстановления независимости Грузии и создания Первой Демократической Республики, которое мы отметим 26 мая 2018 года", - отмечает посольство.

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Еще в апреле ГКЛЯ определилась, что "Грузия" останется официальным названием этого государства на литовском языке, однако будут допускаться и альтернативы. Альтернативный вариант будет разрешен и в официальных документах.

Использовать другое название страны, близкое к грузинскому языку, просит Грузия, утверждает, что нынешнее является русифицированным.

Ранее ГКЛЯ заявляла, что нет оснований менять название Грузии в литовском языке, поскольку нынешняя версия обладает длительной историей употребления и своеобразной формой, согласующейся с грамматической системой языка, а аутентичное название "Сакартвело" официально не использует ни одно государство Евросоюза.