Грузия присоединилась к высылке российских дипломатов
13:40, 29 марта 2018Мир
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Грузия высылает из страны одного дипломата РФ и дала ему на сборы неделю.
Грузия высылает из страны одного российского дипломата \ УНИАН
Грузия выдворяет из страны сотрудника действующей при посольстве Швейцарии в Тбилиси секции интересов России.
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Об этом говорится на сайте грузинского Министерства иностранных дел. Дипломату нужно будет покинуть Грузию в течение семи дней.
Отмечается, что такие меры приняты в зак поддержки позиции Великобритании по «делу Скрипаля».
Как сообщал УНИАН, бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери, и Лондон считает ответственной за атаку Москву. В связи с этим уже около 30 стран поддержали британскую сторону и выслали российских дипломатов.
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