Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что негативные тенденции на биржах после введения очередных санкций против ряда российских бизнесменов и их компаний отчасти обусловлены эмоциональными последствиями ограничительных мер.

В Кремле заявили, что Россия не пойдет навстречу Западу под давлением санкций.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, не планируют ли власти РФ шаги навстречу западным странам под давлением новых санкций и в связи с этим обвалом фондовых рынков.

«Под давлением ничего не делается в России. В России все делается в угоду собственным интересам, и будет дальше делаться, - об этом неоднократно говорил президент России», - подчеркнул Песков.

По его словам, скоропалительные решения в вопросе ответных мер на санкции США были бы некорректны.

«По-прежнему ситуация анализируется. Давайте не забывать, что, конечно, ситуация непростая, но здесь во главу угла нужно ставить наши собственные интересы. Сейчас, когда буквально несколько суток тому назад эти санкции были объявлены, конечно, какие-то скоропалительные решения принимать было бы некорректно», - отметил Песков.

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При этом он заявил, что руководство РФ следит за экономической ситуацией в стране.

«Необходимое внимание уделяется этой теме», - сказал Песков.

По его словам, негативные тенденции на биржах отчасти обусловлены эмоциональными последствиями американских санкций.

«Сейчас, действительно, достаточно сильные негативные тенденции на бирже были. Частично они обусловлены конъюнктурой, частично они обусловлены эмоциональными последствиями. Вы знаете, что такое случается. Впоследствии будет определенная корректировка. Какая - пока, наверное, вряд ли кто-то скажет», - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют, и еще 17 российских высших должностных лиц.

В частности, под санкции попали олигарх Олег Дерипаска, глава совета директоров ОАО "Эн Пи Ви Инжиниринг" Игорь Ротенберг, олигарх Виктор Вексельберг, председатель правления "Газпромбанка" Андрей Акимов, директор Службы внешней разведки России Михаил Фрадков, начальник Управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ Олег Говорун, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, председатель комитета Совета федерации РФ Константин Косачев, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Также под санкции попали российская государственная компания "Рособоронэкспорт", банк "Российская финансовая корпорация", холдинг "Российские машины", группа компаний "Ренова" и российская алюминиевая компания "Русал".

Введение новых санкций США против семи российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют, спровоцировало резкое падение рубля и стоимости акций этих компаний.

В частности, по данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), 9 апреля российские олигархи потеряли более 15 млрд долл.