Новые санкции США не помешают встрече Трампа с Путиным - Белый дом

Чиновники в США продолжат работу над организацией встречи с Путиным в будущем.

Новые санкции США против России не повлияют на подготовку встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Reuters.

Она отметила, что чиновники в США продолжат работу над организацией встречи с Путиным в будущем.

"Как сказал президент, он хочет иметь хорошие отношения с Россией, но это будет зависеть от некоторых действий россиян", - сказала пресс-секретарь.

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Как сообщал УНИАН, секретарь департамента казначейства США Стивен Мнучин заявил, что Соединенные Штаты сегодня, 6 апреля, путем введения санкций наказали российских олигархов и представителей властных элит за дестабилизационную деятельность их правительства во всем мире.

В частности, под санкции попали олигарх Олег Дерипаска, глава совета директоров ОАО "Эн Пи Ви Инжиниринг" Игорь Ротенберг, олигарх Виктор Вексельберг, председатель правления "Газпромбанка" Андрей Акимов, директор Службы внешней разведки России Михаил Фрадков, начальник Управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ Олег Говорун, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, председатель комитета совета Федерации РФ Константин Косачев, председатель правления и заместитель председателя совета директоров ОАО "Газпром" Алексей Миллер и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Также под санкции попали российская государственная компания "Рособоронэкспорт", банк "Российская финансовая корпорация", холдинг "Российские машины", группа компаний "Ренова" и российская алюминиевая компания "Русал".

Кроме того, под ограничения попали Агрохолдинг «Кубань», российская промышленная группа «Базовый Элемент», а также группа компаний En + Group, которая управляет активами Олега Дерипаски в сфере энергетики, цветной металлургии и горнодобывающей промышленности.

Кроме них, российская автомобилестроительная компания «Группа ГАЗ», предприятие «Газпром бурение», энергетическая компания "ЕвроСибЭнерго", компания "Ладога Менеджмент" и компании "Эн Пи Ви Инжиниринг".

В то же время, в списке оказались генеральный директор и совладелец ОАО "Сургутнефтегаз" Владимир Богданов, заместитель министра обороны РФ и временно губернатор Тульской области Алексей Дюмин, президент футбольного клуба "Зенит" (Санкт-Петербург) Сергей Фурсенко, предприниматель и член Федерального собрания РФ от Дагестана Сулейман Керимов, банкир и президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин, миллионер Владислав Резник, предприниматель и бывший зять президента РФ Владимира Путина Кирилл Шамалов, помощник президента РФ Евгений Школов, предприниматель и депутат Госдумы Андрей Скоч, статс-секретарь - заместитель председателя Банка России Александр Торшин, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимир Устинов, начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Тимур Валиулин, глава Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Александр Жаров и директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Виктор Золотов.

Также в списке санкций значатся имена гражданина Италии и Венесуэлы Леоне Мартинеза и гражданина Мексики Жезуса Переза Алвеара.

Справка УНИАН. 2 августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон «Противодействие противникам Америки через санкции» (CAATSA), который предусматривает ужесточение санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи, ранее одобренный Палатой представителей и Сенатом Конгресса США.