США ввели санкции против 24 российских олигархов и чиновников из «кремлевского списка»

В список попали 7 бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников.

Управление по контролю за иностранными активами Государственного казначейства Соединенных Штатов Америки проведя консультации с Государственным департаментом определило семь российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют, и еще 17 российских высокопоставленных чиновников для введения ограничительных мер в виде санкций.

Об этом говорится в сообщении на сайте Департамента казначейства (Министерства финансов США).

Также под санкции попала российская государственная компания, которая специализируется на продаже оружия, ее дочерние предприятия и один российский банк.

Секретарь департамента казначейства Стивен Мнучин подчеркнул, что российское правительство действует ради создания непомерно больших привилегий для олигархов и властных элит.

"Российское правительство принимает участие в ряде злонамеренных действий по всему миру, в том числе продолжая оккупацию Крыма и разжигая насилие на востоке Украины, поставляя режиму Асада сырье и вооружение, которая осуществляет бомбардировки собственных граждан, пытаясь разрушать западные демократии и осуществляя злонамеренную деятельность в киберпространстве. Российские олигархи и элиты, которые имеют пользу от этой коррумпированной системы больше не будут оставаться без последствий за дестабилизационную деятельность их правительства", - подчеркнул Мнучин.

В частности, под санкции попали олигарх Олег Дерипаска, глава совета директоров ОАО "Эн Пи Ви Инжиниринг" Игорь Ротенберг, олигарх Виктор Вексельберг, председатель правления "Газпромбанка" Андрей Акимов, директор Службы внешней разведки России Михаил Фрадков, начальник Управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ Олег Говорун, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, председатель комитета совета Федерации РФ Константин Косачев, председатель правления и заместитель председателя совета директоров ОАО "Газпром" Алексей Миллер и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Также под санкции попали российская государственная компания "Рособоронэкспорт", банк "Российская финансовая корпорация", холдинг "Российские машины", группа компаний "Ренова" и российская алюминиевая компания "Русал".

Как сообщал УНИАН, в январе Мифин США представил так называемый «кремлевский доклад» - список приближенных к президенту России Владимиру Путину, в отношении которых могут быть введены санкции.

В документ вошли 210 человек. В их числе все члены правительства России, сотрудники администрации Путина, «другие высокопоставленные политические лидеры» и олигархи.