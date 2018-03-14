В МИД РФ пригрозили запретить всем британским СМИ работать в России

Запрет станет возможным, если Лондон введет санкции в отношении в отношении российских пропагандистских телеканалов в связи с "делом Скрипаля".

Британские СМИ не будут работать в России, если Лондон введет санкции в отношении пропагандистского телеканала Russia Today в связи с "делом Скрипаля".

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире одного из российских телеканалов, передает РИА Новости.

"Сразу вам могу сказать - ни одно британское средство массовой информации в нашей стране работать не будет, если они закроют RT", - сказала она.

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Напомним, накануне на заседании парламента в Лондоне несколько депутатов высказались за прекращение вещания в Великобритании российского пропагандистского канала RT. Дебаты велись относительно вероятных действий Лондона в ответ на отравление в Солсбери экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Тереза Мэй заявила в парламенте о том, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервнопаралитическим веществом, разработанным в России.

Москве было предложено дать Лондону ответ до вечера вторника о причинах, по которым российское нервно-паралитическое средство боевого назначения могло оказаться на британской территории.

В среду утром, по словам Мэй, в Лондоне будут обсуждать российский ответ. Российская сторона тем временем заявила, что не принимает «ультиматум» Лондона и не будет сотрудничать до тех пор, пока британская сторона не предоставит результаты своего расследования.