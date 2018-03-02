Представитель Госдепа США "поставила на место" российскую журналистку (видео)

Представитель Госдепартамента ответила, что сказала достаточно на эту тему и хочет выслушать другие вопросы.

Представитель Госдепартамента США Гедер Науерт на ежедневном брифинге 1 марта не стала отвечать на уточняющий вопрос журналистки из России о показанной во время выступления президента России Владимира Путина анимации применения российских ядерных ракет.

Это произошло после развернутого ответа Науерт на вопрос корреспондента российского телевидения Александра Христенко относительно возможности продолжения сотрудничества с Москвой в "глобальных вопросах безопасности", передает "Радио Свобода".

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"Понятно, что было грустно наблюдать за видеоанимацией, изображающей ядерное нападение на Соединенные Штаты. Мы, безусловно, не получили удовольствия от этого. Мы не считаем это поведением ответственного игрока на международной арене", – сказала Науерт.

Журналистка из России, которая не представилась, пыталась уточнить, что якобы кадры, показанные во время выступления Путина, не изображают нападение на США. На это пресс-секретарь Госдепартамента ответила, что сказала достаточно на эту тему и хочет выслушать другие вопросы. Но журналистка из России попыталась продолжить общение и утверждала, что она не представляет официальную позицию своей страны.

"Действительно? – спросила Науерт. – Мы знаем, что RT и другие российские новостные или так называемые новостные организации финансируемые и управляемые российским правительством".

После этого представитель Госдепартамента перешла к ответу на вопрос другого журналиста.

Как сообщал УНИАН, США оказались под ядерным ударом в рекламе новой ракеты Путина.