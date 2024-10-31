По словам президента, в первую очередь речь идет об усилении украинской системы противовоздушной обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, какая военная помощь Украине нужна от Южной Кореи. Об этом президент сказал в интервью южнокорейскому телеканалу KBS.

Глава государства сообщил, что не знает, с какими предложениями в Украину приедет делегация из Южной Кореи.

"У нас был очень хороший разговор. У нас хорошие отношения с президентом Южной Кореи. Мы ждем соответствующую группу", - сказал Зеленский.

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Президент сказал, что Украина будет рада встречать специалистов из Южной Кореи.

"Мы, безусловно, обменяемся теми данными, которые есть у нас. Мы, безусловно, будем рады нашему сотрудничеству. Я считаю, что это важно. И это вызов вашему региону также", - сказал Зеленский.

Он уверен, что Северная Корея тоже сможет получить опыт от войны, которую Россия ведет против Украины, и этот опыт КНДР использует против Южной Кореи и против мира.

Как сказал президент, официальный Киев с удовольствием поддерживает углубление отношений с Сеулом. Зеленский подчеркнул:

"Мы бы очень хотели помощь, по вашему опыту, в противовоздушной обороне. Мы бы очень хотели так же продолжать работать в оборонно-промышленном комплексе. Я считаю, что это абсолютно справедливо".

Глава государства считает, что помогать Украине должно соответствовать интересам Сеула, чтобы Силы обороны Украины были усилены благодаря Южной Корее.

Также Зеленский сказал, что Южная Корея могла бы проанализировать, какие ее системы ПВО работают против ракет из КНДР и РФ, которые Россия запускает против Украины.

Кроме того, у него спросили об основной цели переговоров, когда украинская делегация приедет в Сеул.

Как сказал Зеленский, речь пойдет о том, чем Украина и Южная Корея могут друг другу помочь. Он добавил:

"Мы точно знаем, что нам нужно от Южной Кореи. Мы точно хотели бы на это рассчитывать. Прежде всего, это защита - это противовоздушная оборона. Мы не успеваем построить полностью противовоздушный щит против России. У нас большая территория. А у России много ракет. Также - обмен разведывательными данными. Я думаю, что это очень важно обеим странам, чтобы наши разведки работали".

Также президент сказал, если Южная Корея хочет знать, на что способна КНДР и ее солдаты в реальности, то Южной Корее должно быть выгодно быть с Украиной, чтобы реально изучать соответствующие материалы.

Предоставляет ли Южная Корея оружие Украине

Отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Южная Корея возможность поставки в Украину 155-мм артиллерийских снарядов, представитель президента Южной Кореи пояснил, что от украинской стороны не поступало запроса и что такой план не рассматривается.

При этом, по его словам, страна планирует усилить сотрудничество с Украиной на фоне отправки северокорейских солдат в Россию, и на этой неделе начнет переговоры о визите специального посланника Киева в Южную Корею.

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