Президент дал интервью южнокорейским журналистам.

Украина собирается обменивать солдат из Северной Кореи, которые воюют на стороне российской захватнической армии, на украинских пленных.

Об этом в интервью южнокорейскому телеканалу KBS сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что украинцы уважают международное право, поэтому для них очень важно сохранять пленным жизнь и не пытать их:

"Я это специально подчеркиваю, потому что по сравнению с российской армией, которая пытала наших ребят пленных, мы этого не делаем. И самое главное для нас - это обменивать".

Глава государства отметил, что Украина будет использовать северокорейских солдат для пополнения обменного фонда. "Северокорейских военных, прежде всего, мы будем готовы обменивать на украинцев", - подчеркнул Зеленский.

Видео дня

Войска КНДР на войне

Россия не отрицает, что на ее территории находятся иностранные военнослужащие. По данным Соединенных Штатов Америки, часть подготовленных бойцов движутся в сторону Курщины. CNN сообщал, что некоторые военные уже есть и на территории Украины.

Южная Корея уже предупредила, что не будет просто наблюдать за этим. По данным СМИ, страна может предоставить Украине военную помощь.

Вас также могут заинтересовать новости: