В ЮК заявили, что от украинской стороны не поступало запроса.

Южная Корея пока не планирует поставки 155-мм снарядов для Украины, сообщает южнокорейское информагентство Yonhap.

Отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Южная Корея возможность поставки в Украину 155-мм артиллерийских снарядов, представитель президента ЮК пояснил, что от украинской стороны не поступало запроса и что такой план не рассматривается.

При этом, по его словам, страна планирует усилить сотрудничество с Украиной на фоне отправки севернокорейских солдат в Россию, и на этой неделе начнет переговоры о поводу визита специального посланника Киева в Южную Корею.

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"Потребуется день или два, чтобы украинская сторона назначила специального посланника и завершила разработку плана визита и проведения обсуждений", - сказал чиновник.

Он также добавил, что в случае участя войск КНДР в боенвых действиях Южная Корея в первую очередь рассмотрит вопрос предоставления Киеву оружия для обороны.

Отмечается, что, по оценкам разведки Южной Кореи и ее союзников, в Россию было переброшено не менее 11 000 северокорейских военнослужащих, причем некоторые из них были направлены в Курскую область.

Как отметил чиновник, при этом режим КНДР ограничил использование мобильных телефонов среди военных и сообщил семьям командированных солдат, что они находятся на учениях.

Южная Корея может передать Украине оружие - что известно

Напомним, как писал УНИАН, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что страна рассматривает возможность предоставить Киеву военную помощь в связи с тем, что Северная Корея и Россия усиливают военное сотрудничество. По его словам, правительство в Сеуле не будет сидеть "сложа руки", пока тысячи солдат из КНДР в России будут проходить подготовку к боевым действиям.

Как отмечали эксперты, за многолетнее противостояние с КНДР Южная Корея создала "грозный" арсенал оружия, который включает в себя системы ПВО и ПРО, а также Южной Кореи есть "первоклассные" гаубицы K9, танки K2 и системы залпового огня.

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