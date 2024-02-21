Дроны с искусственным интеллектом могут существенно помочь Украине в ее борьбе с Россией.

Некоторые украинские подразделения начали тестировать БПЛА с искусственным интеллектом в боевых условиях. Об этом сообщил заместитель главнокомандующего Вооруженных сил Украины полковник Вадим Сухаревский во время брифинга.

"Эта работа идет. Уже даже некоторые пилотные проекты тестируются отдельными пилотами и отдельными подразделениями на фронте. Я верю в ближайшую перспективу развития этого направления, и надеюсь на помощь партнеров", — заявил военный.

Применение в боевых условиях дронов с ИИ связано с трудностями, которые только придется решить. "Например, как мы отличаем картинку искусственного интеллекта от реальной? По количеству "пальцев". Вот как раз это количество "пальцев" на картинке - это и есть тот момент, который нам нужно будет воплощать в жизнь именно на фронте", - пояснил заместитель главнокомандующего ВСУ.

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Ранее стало известно, что Великобритания будет поставлять Украине тысячи дронов с ИИ, которые смогут одновременно атаковать врага "Роем". БПЛА могут отправить в течение нескольких месяцев.

Главным их преимуществом будет то, что оператору не нужно управлять каждым из этих дронов. Это уменьшает нагрузку на личный состав и смягчает требования к операторам.

Украина применяет новые БПЛА

В целом Украина стала чаще использовать новые дроны различных типов и с разными системами наведения. В начале февраля эксперты обратили внимание на обломки "загадочного" БПЛА, который имел "нетипичное" для украинских дронов качество.

Как сообщалось, его построили по аэродинамической схеме "летающее крыло" и оснастили турбореактивным двигателем JetCat P400-PRO.

Впоследствии западный эксперт продемонстрировал, как именно устроен украинский БПЛА неизвестного типа.

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