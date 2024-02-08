По мнению ОSINT-исследователя, известного как H I Sutton, реактивный БПЛА произвели в Украине.

Вчера российские паблики выложили фотографии обломков реактивного дрона неизвестного типа, который якобы принадлежит Украине. Эксперты обратили внимание на "нетипичное качество" изделия, что навело их на мысль о западном происхождении беспилотника.

По мнению исследователя H I Sutton это не так. Дрон действительно напоминает британские БПЛА Banshee и Jackdaw, однако если присмотреться более внимательно, можно увидеть отличительные черты. "Поэтому, вероятно, это полностью украинская разработка", - говорит H I Sutton.

Эксперт считает, что дрон-"камикадзе" имеет длину 3 м, а размах крыла составляет 2,5 м. Крылья кажутся съемными: это нужно для транспортировки и хранения БПЛА.

Видео дня

На основе имеющихся данных исследователь создал изображение беспилотника. Как видно, боевая часть находится впереди, а за ней следует топливный бак. Реактивный двигатель JetCat P400-PRO установлен в хвостовой части фюзеляжа.

H I Sutton считает, что БПЛА может находиться на вооружении Украины уже некоторое время, однако увидеть его обломки удалось только сейчас.

Украина создаст аналог"Ланцета"

Уже скоро Украина получит новые БПЛА разных типов: один из них будет концептуально похож на российский "Ланцет". Предполагается, что его дальность будет составлять 40 км. На фронте дрон могут начать массово использовать в течение двух месяцев.

Вопросы разработки новых моделей дронов особенно актуальны в связи с тем, что качество украинских БПЛА, которые сейчас используют, очень часто оказывается крайне низким. Кроме того остро становится вопрос их унификации.

Вас также могут заинтересовать новости: