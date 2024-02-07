Дрон выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло", он имеет турбореактивный двигатель JetCat P400-PRO.

Россияне шокированы качеством новых якобы украинских реактивных барражирующих боеприпасов нового типа. Как сообщает портал Defence Blog, информация о новых БПЛА и фото их остатков начали массово появляться в российских пабликах.

"Согласно сообщениям, Украина якобы применила реактивные беспилотные летательные аппараты одностороннего удара, известные в народе как "дроны-камикадзе". На изображениях, которые распространяются в социальных сетях, изображены остатки реактивного беспилотника черного цвета, якобы найденного в России после нападени"", - сообщает издание.

Согласно приведенным фото, дрон выполненных по схеме "летающее крыло", как иранские "Шахеды" и аналогичные им российские "Герани".

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В свою очередь, российские паблики сообщают, что новый беспилотник имеет немецкий малогабаритный турбореактивный двигатель JetCat P400-PRO тягой 43 кг. Дальность его полета может составлять до 300 км. Дрон получил осколочно-фугасную боевую часть. Для наведения БПЛА используют спутниковую систему навигации. При этом, кремлевские рупоры признают "нетипичное качество" данного боеприпаса, предполагая, что данный беспилотник изготавливают за рубежом, ведь многие элементы имеют американо-канадское происхождение.

Впрочем, подтвердить, действительно ли ВСУ начали использовать на фронте соответствующее оружие, агентству УНИАН не удалось.

"Пока трудно сказать, что именно представляет собой этот БПЛА. Можем говорить что он наш, но это надо доказывать, можем что не наш, но это так же надо доказывать", — прокомментировал информацию глава информационно-консалтинговой компании "Defense Express" Сергей Згурец.

Реактивные"Шахеды"

Россия также начала активно использовать реактивные БПЛА. Речь идет об иранских Shahed 238: один из них недавно сбили защитники Украины.

Интересно, что россияне уже начали продвигать его на международном рынке, как собственное изделие. Правда цена БПЛА составляет "нескромные" 1,4 млн долл., поэтому вряд ли найдется много желающих его купить.

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