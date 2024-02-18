Эти российские птички теперь есть и у Украины, но в лучшей модификации.

Две украинские разработки беспилотников - аналогов российского "Ланцета" прошли первые тестирования и сейчас будут испытываться в боевых условиях.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на YouTube-канале сервиса "Дия".

По его словам, несколько дней назад тестировали дроны-камикадзе от четырех украинских компаний.

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"Мы тестировали изделия по типу "Ланцет" и два – прошли его успешно. Была плохая погода - дождь, снег, ветер. И в этих условиях, когда камера просто залепается от снега, два попали в цель. Один не взлетел, потому что не хотели терять борт, а четвертый – не смог, потому что постоянная проблема какая-то была с камерой. То есть в таких условиях два изделия прошли испытания", - отметил Федоров.

По его мнению, вопрос массового производства таких "птичек" – это вопрос нескольких месяцев: "Сотни (в месяц) можно будет производить через несколько месяцев".

Федоров пояснил, что это достаточно технологичный продукт, поэтому он не появился сразу, нужно было запустить рынок.

"И вот имеем первые результаты. Будем сейчас тестировать на поле боя. Для себя я удостоверился, что это безвозвратная история... Появится 2-3 продукта на рынке, которые между собой конкурируют, через год таких компаний будет десяток", - отметил вице-премьер.

Он напомнил преимущества "Ланцетов" и, соответственно, их украинских аналогов. В частности, эти дроны позволяют увеличить дистанцию поражения до 40 км. Как отметил Федоров, нынешние украинские коптеры, FPV-дроны работают на 10 км - максимум 23 км.

"Поэтому для нас важно создать аналог "Ланцета", то есть дрона, который может поражать на 40 километров. И еще очень важно, что он может работать днем, как FPV-дроны. Потому что большие коптеры, которые русские называют "Баба Яга", работают ночью, поскольку они большие и их можно поражать. Поэтому было важно это создать", - подчеркнул министр.

Кроме того, отметил Федоров, важно, что аналоги "Ланцетов" не просто по GPS-координатам смогут бить, а и "по точке на карте летят, управляются видеоканалом" и можно корректировать их движение во время поражения цели. Также такие дроны имеют функцию "захвата" цели, что позволяет в последние 300-500 метров перед поражением цели наводиться на нее без прямой связи с дроном.

"То есть все средства радиоэлектронной борьбы уже не влияют на этот дрон", - отметил Федоров.

Федоров пообещал ВСУ аналоги дронов "Ланцет"

Недавно Федоров заявил, что вскоре украинские бойцы получат аналог российского "Ланцета". Он отметил, что есть несколько компаний, которые работают над его созданием, а судьбу контрактов на его производство планируют решить в ближайшие недели. Тогда он отметил, что уже провели первые тестовые применения украинского БПЛА на поле боя.

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