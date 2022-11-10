По словам Байдена, США не будут напрямую участвовать в войне.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден ожидает, что поддержка Украины после выборов в обе палаты Конгресса – Палату представителей и Сенат, сохранится. Однако современные американские самолеты Украине предоставлять не будут.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Байден сказал на пресконференции, которая транслировалась Белым домом в социальных сетях. Он также добавил, что США не дают Украине "неограниченный чек".

В частности, у президента США спросили, продолжит ли Украина бесперебойно получать помощь.

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"Это мое ожидание", – подчеркнул Байден.

По его словам, Украина просила оказать много такой помощи, которую США не собираются оказывать. Также США не будут напрямую участвовать в войне.

"Для примера, меня много раз спрашивали, обеспечим ли мы американские самолеты, чтобы гарантировать (безопасное – УНИАН) небо над Украиной. Я сказал, что нет, мы не будем этого делать. Мы не собираемся встревать в Третью мировую войну", – подчеркнул Байден.

В то же время, как сказал американский лидер, США помогут получить Украине "все рациональные возможности для самозащиты". В частности, речь идет об артиллерийско-ракетных системах повышенной мобильности HIMARS.

Также Байден отметил, что США не предоставляют Украине такие боеприпасы большой дальности, которыми можно обстреливать российскую территорию.

Выборы в США: чего ждать Украине

8 ноября в США стартовали выборы в обе палаты Конгресса.

Как заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, Украина обладает двухпартийной поддержкой Конгресса США, а после выборов ожидает лишь усиления этой поддержки. Подоляк отметил, что разговоры о вероятности снижения поддержки США после выборов в Конгресс являются спекулятивными и играют на руку только России.

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в случае, если по результатам промежуточных выборов Республиканская партия сможет установить контроль над Палатой Представителей Конгресса США, Соединенные Штаты не откажутся от военной помощи Украине.

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