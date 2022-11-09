По его словам, Украина сейчас имеет устойчивую двухпартийную поддержку.

Украина имеет двухпартийную поддержку Конгрессу США, а после выборов ожидает лишь усиления этой поддержки.

Как заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона, нет сомнений, что для США существует только один вариант финализации войны - это победа Украины. Ведь это будет символизировать победу демократии над авторитаризмом.

Подоляк отметил, что разговоры о вероятности снижения поддержки США после выборов в Конгресс являются спекулятивными и играют на руку только России. Украина ожидает, что поддержка со стороны США после выборов только будет становиться сильнее, ведь американцы понимают, что победа над РФ продемонстрирует победу над больными амбициями жесткой авторитарной страны. Это поражение четко просигнализирует странам с подобными политическими режимами, что они не могут уничтожать мировую безопасность. Именно эти месседжи США пытаются доносить миру.

"Есть один важный нюанс - война в Украине не привела к тому, что где-то начали ухудшаться условия проживания, несколько снижаться уровень жизни. Нет прямой зависимости. Наоборот, если мы сможем доиграть правильно эту игру, выиграть эту войну (а мы это должны сделать с точки зрения сохранения украинской государственности), тогда мир станет более упорядоченным. Тогда все это давление на мир, в частности миграционные или этические кризисы, другие шантажи, продовольственные шантажи, они значительно упадут во влиянии на общий контур безопасности в мире. Мир станет более адаптивно подходить к тем или иным кризисам, и быстрее их преодолевать с меньшими потерями. Правильная финализация войны - это возможность мира прийти к более благоприятной среде обитания. США это прекрасно понимают", - заявил Подоляк.

Выборы в США - что известно

В Республиканской партии перед выборами в США увеличилось число противников военной поддержки ВСУ. В свою очередь республиканец Адам Кинзингер заверил, что правые и левые часто имеют общию позицию в важных политических вопросах.

Перед самыми выбрами, 3 ноября, стало известно, боты используют политические мемы, чтобы повлиять на результаты выборов. При этом российский олигарх Евгений Пригожин признался, что "вмешивался, вмешивается и будет вмешиваться" выборы в США.

По предварительным результатам промежуточных выборов в США Республиканская партия может установить контроль над Палатой Представителей Конгресса. При этом демократы смогут избежать "разгрома" на выборах на фоне падения рейтинга нынешнего президента Джо Байдена.

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