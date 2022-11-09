Республиканцы, выступающие за прекращение предоставления помощи Украине, не представляют большинство, подчеркнул Арестович.

В случае, если по результатам промежуточных выборов Республиканская партия сможет установить контроль над Палатой представителей Конгресса США, Соединенные Штаты не откажутся от военной помощи Украине, считают в ОПУ.

Как заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире "ФЕЙГИН LIVE", отказ предоставлять военную помощь Украине не будет поддержан американским обществом. По данным опросов, 60-70% американцев выступают за продолжение поставок военной помощи и ее увеличение.

"Среди республиканцев есть группа изоляционистов, группа, тяготеющая к Трампу, часто которой – изоляционисты, часть – настолько ненавидят демократов, … для них демократы кажутся большей угрозой, чем Путин, которого они где-то даже считают хранителем консервативных ценностей. Но они не представляют большинство", – отметил Арестович.

По его прогнозам, в случае получения большинства в Конгрессе республиканцы могут заявить о запуске ленд-лиза.

"Предсказываю, чем кончится. Республиканцы побарахтаются некоторое время, в том числе, что им понадобится время на внутреннюю логистику, чтобы взять большинство, расставить глав комитетов, а потом коллективно выдадут что-то вроде: "Знаете, демократы обещали ленд-лиз, а мы реально запустили", – говорит советник ОПУ.

Арестович также прогнозирует увеличение военной помощи Украине и отказ от идеи о переговорах между Украиной и Россией.

"Я предсказываю, что поток [военной помощи США] увеличится, не знаю, насколько. Думаю, что номенклатура расширится, пойдет более современное вооружение и совместно с Европой и США, Британским Содружеством нас ждут, Силы обороны, увеличение помощи, разнообразие и усиление по качественным показателям. Особенно на фоне возможного (или уже неизбежного) прибытия иранских ракет дальнобойных недельки через две, на фоне второй волны мобилизации и прочего. Все поймут, что разговоры про переговоры в ходе этой войны велись неоднократно, и сами переговоры велись, но приводили только к эскалации", – добавил он.

Выборы в США и помощь Украине – что стоит знать

В США во вторник, 8 ноября, прошли промежуточные выборы в Конгресс. По предварительным результатам, Республиканская партия может установить контроль над Палатой представителей Конгресса.

Накануне выборов в Республиканской партии увеличилось число противников военной поддержки ВСУ. Доля республиканцев, считающих помощь чрезмерной, выросла с 9% до трети. Появлялись слухи о расколе среди республиканцев, который потенциально может помешать предоставлению военной помощи Украине.

В то же время в Офисе президента Украины заявляли, что разговоры о вероятности снижения поддержки США после выборов в Конгресс являются спекулятивными и играют на руку только России.

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