В Украине есть определенное количество летчиков, которые могут использовать самолеты НАТО, отметил Свитан.

Вполне возможно, что Украина получит американские самолеты F-16 или А-10 в ближайшее время. ВСУ готовы их принять и использовать в бою.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

Эксперт напомнил, что летом Конгресс США выделил 100 миллионов долларов на подготовку летного состава.

"Можно говорить, что сейчас у нас есть определенное количество летчиков, которые могут использовать самолеты НАТО. Передача самолетов будет произведена только после того, как будет согласованы военно-политические моменты", – заявил Свитан.

"Мы ждем согласования. И дальше… Я не удивлюсь, если завтра мы увидим F-16 или А-10 на линии фронта. То есть готовность к их принятию и к работе с этими самолетами у нас есть. Тем более мы в 2018 году принимали F-15 у себя на аэродромах… Ждем команды от наших партнеров", – добавил эксперт.

Также Свитан заявил, что на данный момент ленд-лиз для Украины от США еще не заработал:

"Он технически запущен, его можно использовать в любой момент, но, скорее всего, еще не возникла та необходимость, чтобы именно такого рода механизм запускать".

По словам Свитана, пока Украины получает безвозмездную военную помощь благодаря другим четырем механизмам.

Американские истребители F-15 и F-16 для Украины

Ранее в Воздушных силах ВСУ заявляли, что Украина нуждается в истребителях F-15 и F-16.

Во второй половине сентября стало известно, что Украина продвинулась в переговорах с США о предоставлении F-16 и систем Patriot.

Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер спрогнозировал, что, скорее всего, Украина получит американские истребители F-16 только через два-три года после принятия соответствующего решения о поставках.